Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, kan bağışı çağrısında bulundu.
Anmal, Kızılay Haftası dolayısıyla Cizre ilçesinde kurulan kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.
Kan bağışının önemine değinen Anmal, herkesi bağış yapmaya ve Türk Kızılaya destek olmaya davet etti.
