Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, kan bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, kan bağışı çağrısında bulundu.

        Anmal, Kızılay Haftası dolayısıyla Cizre ilçesinde kurulan kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulundu.

        Kan bağışının önemine değinen Anmal, herkesi bağış yapmaya ve Türk Kızılaya destek olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası...
        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...
        Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi
        Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi