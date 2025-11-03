Şırnak kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Ekim-2 Kasım 'da kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen ev ile eklentileri ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 24 litre alkollü içecek, 56 cep telefonu, 13 bin 352 bandrolsüz sigara, 496 elektronik sigara ve likiti, 1046 elektronik eşya, 435 hırdavat malzemesi, 516 tekstil ürünü, 599 kozmetik eşya ve 595 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
