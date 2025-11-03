Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Ekim-2 Kasım 'da kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen ev ile eklentileri ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 24 litre alkollü içecek, 56 cep telefonu, 13 bin 352 bandrolsüz sigara, 496 elektronik sigara ve likiti, 1046 elektronik eşya, 435 hırdavat malzemesi, 516 tekstil ürünü, 599 kozmetik eşya ve 595 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 55 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası...
        Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem y...