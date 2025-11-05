Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Balveren'de eğitimcilerin gönüllü desteğiyle 12 yılda 429 genç üniversiteli oldu

        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde Bilgievi sayesinde 12 yılda 429 genç üniversiteye yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Balveren'de eğitimcilerin gönüllü desteğiyle 12 yılda 429 genç üniversiteli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde Bilgievi sayesinde 12 yılda 429 genç üniversiteye yerleşti.

        Merkeze bağlı beldede kalabalık ailelere mensup öğrencilerin evlerinde uygun çalışma ortamı bulamaması üzerine 2013'te öğretmenlerin çabasıyla 90 metrekarelik tek odalı eski okul binası kütüphaneye dönüştürüldü.

        Buranın yetersiz kalması üzerine 2019'da dönemin Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla 2 katlı, 3 derslikli Bilgievi inşa edildi.

        Bilgievi’nde her yıl onlarca öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmesi için Umut Bayram, Orhan Artuç, Halide Yıldız, Rıdvan Artuç, Ayşe Ayas, Hüseyin Yıldız, Rahime Ayas ve Fatma Net gönüllü öğretmen olarak görev yapıyor.

        Gönüllü öğretmenler sayesinde kütüphanede sessiz ortamda ders çalışma imkanı bulan gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor.

        Bilgievi'nde 12 yılda sınavlara hazırlanan öğrencilerden 429'u üniversitelerin tıp, mühendislik ve çeşitli bölümlerine yerleşmeyi başardı.

        İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı mezunu Umut Bayram da 12 yıldır Bilgievi'nde gönüllü çalışıyor.

        Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'ten bu yana Bilgievi'nde Türkçe öğretmenliği yaptığını söyledi.

        Her yıl onlarca öğrencinin Bilgievi sayesinde üniversiteye yerleştiğini kaydeden Bayram, bunun tamamen gönüllü öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

        Bayram, şunları kaydetti:

        "Daha önce burası sayesinde okuyup öğretmen olanlar şimdi gönüllü ders veriyor. Vefa borcunu bu şekilde ödemek istiyorlar. Bu yıl 65 öğrenciden 40'ı üniversiteye yerleşti. Tıp ve mühendislik gibi bölümlere yerleştiler. Verdiğimiz eğitim sayesinde öğrencilerin üniversiteye yerleşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Öğrencilerin hayallerine dokunmak beni çok mutlu ediyor."

        - "Kaynak eksiğimiz var, destek bekliyoruz"

        Gönüllü öğretmenlerden Fatma Net de öğrencilere eğitim verdiklerini dile getirdi.

        Net, "Kütüphanemiz kaynak konusunda yetersiz. Kaynak eksiğimiz var, destek bekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz daha iyi imkanlarda çalışıp üniversite hayallerine kavuşabilecek." ifadelerini kullandı.

        - "Emeklerimizin karşılığını görmek gurur verici"

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hüseyin Yıldız ise okuldan arta kalan zamanlarda Bilgievi'nde öğrencilere ders verdiğini belirtti.

        Yıldız, "Burada öğrencileri üniversite hayallerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin istedikleri bölüme yerleştiklerini gördüğümüzde tarifi imkansız bir mutluluk yaşıyoruz. Emeklerimizin karşılığını görmek gurur verici. Onlar da üniversiteden sonra hangi dersi iyi biliyorlarsa burada öğrencilere gönüllü olarak ders verecek. Bu kültür böyle devam edecektir." diye konuştu.

        Öğrencilerden Rojin Özek, bu yıl istediği bölüme yerleşemediğini, bu nedenle yeniden çalışarak hukuk fakültesini kazanmak istediğini anlatarak, Bilgievi'nde gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde sınava hazırlandığını söyledi.

        Mehmet Tahir Artuç ise yazılım mühendisi olmak istediğini, Bilgievi'nin ortamı sayesinde sınava çalıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Silopi'de "Dış Ticaret Eğitimi" programı düzenlendi
        Silopi'de "Dış Ticaret Eğitimi" programı düzenlendi
        Şırnak'ta operasyonlarda yakalanan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta operasyonlarda yakalanan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan kan bağışı çağrısı
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Şırnak'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi
        Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi