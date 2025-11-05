Şırnak Balveren'de eğitimcilerin gönüllü desteğiyle 12 yılda 429 genç üniversiteli oldu

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde Bilgievi sayesinde 12 yılda 429 genç üniversiteye yerleşti.

Merkeze bağlı beldede kalabalık ailelere mensup öğrencilerin evlerinde uygun çalışma ortamı bulamaması üzerine 2013'te öğretmenlerin çabasıyla 90 metrekarelik tek odalı eski okul binası kütüphaneye dönüştürüldü.

Buranın yetersiz kalması üzerine 2019'da dönemin Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla 2 katlı, 3 derslikli Bilgievi inşa edildi.

Bilgievi’nde her yıl onlarca öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmesi için Umut Bayram, Orhan Artuç, Halide Yıldız, Rıdvan Artuç, Ayşe Ayas, Hüseyin Yıldız, Rahime Ayas ve Fatma Net gönüllü öğretmen olarak görev yapıyor.

Gönüllü öğretmenler sayesinde kütüphanede sessiz ortamda ders çalışma imkanı bulan gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor.

"Daha önce burası sayesinde okuyup öğretmen olanlar şimdi gönüllü ders veriyor. Vefa borcunu bu şekilde ödemek istiyorlar. Bu yıl 65 öğrenciden 40'ı üniversiteye yerleşti. Tıp ve mühendislik gibi bölümlere yerleştiler. Verdiğimiz eğitim sayesinde öğrencilerin üniversiteye yerleşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Öğrencilerin hayallerine dokunmak beni çok mutlu ediyor."

Her yıl onlarca öğrencinin Bilgievi sayesinde üniversiteye yerleştiğini kaydeden Bayram, bunun tamamen gönüllü öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'ten bu yana Bilgievi'nde Türkçe öğretmenliği yaptığını söyledi.

Gönüllü öğretmenlerden Fatma Net de öğrencilere eğitim verdiklerini dile getirdi.

Net, "Kütüphanemiz kaynak konusunda yetersiz. Kaynak eksiğimiz var, destek bekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz daha iyi imkanlarda çalışıp üniversite hayallerine kavuşabilecek." ifadelerini kullandı.

- "Emeklerimizin karşılığını görmek gurur verici"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hüseyin Yıldız ise okuldan arta kalan zamanlarda Bilgievi'nde öğrencilere ders verdiğini belirtti.

Yıldız, "Burada öğrencileri üniversite hayallerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin istedikleri bölüme yerleştiklerini gördüğümüzde tarifi imkansız bir mutluluk yaşıyoruz. Emeklerimizin karşılığını görmek gurur verici. Onlar da üniversiteden sonra hangi dersi iyi biliyorlarsa burada öğrencilere gönüllü olarak ders verecek. Bu kültür böyle devam edecektir." diye konuştu.

Öğrencilerden Rojin Özek, bu yıl istediği bölüme yerleşemediğini, bu nedenle yeniden çalışarak hukuk fakültesini kazanmak istediğini anlatarak, Bilgievi'nde gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde sınava hazırlandığını söyledi.