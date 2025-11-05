Habertürk
        Cizre'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

        Cizre'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:16
        Cizre'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, aile destek merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler katıldı.

        Narkotik polisleri tarafından verilen seminerde, çocuk ve gençleri madde bağımlılığından korumak için aile içinde alınabilecek önlemler, dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

