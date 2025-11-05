Cizre'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, aile destek merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler katıldı.
Narkotik polisleri tarafından verilen seminerde, çocuk ve gençleri madde bağımlılığından korumak için aile içinde alınabilecek önlemler, dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm önerileri paylaşıldı.
