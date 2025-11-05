Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Cudi Dağı Deryadülü bölgesine geçici giriş yasağı

        Şırnak Valiliği, mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:57
        Şırnak'ta Cudi Dağı Deryadülü bölgesine geçici giriş yasağı
        Şırnak Valiliği, mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyetinin düzenleneceği kaydedildi.

        Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

