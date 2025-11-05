Şırnak'ta Cudi Dağı Deryadülü bölgesine geçici giriş yasağı
Şırnak Valiliği, mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyetinin düzenleneceği kaydedildi.
Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.
