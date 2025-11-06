Habertürk
        Şırnak Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

        06.11.2025 - 11:25
        Şırnak Devlet Hastanesi'nde organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Hastane Organ Bağış Birimi koordinasyonunda açılan stantta, vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.

        Hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtılırken, organ bağış süreci ve bağış yapmanın yasal çerçevesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Organ Bağış Birimi yetkilileri, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, her yıl binlerce hastanın nakil beklediğini hatırlattı. Yetkililer, isteyen vatandaşların organ bağış formunu doldurarak gönüllü bağışçı olabildiğini bildirdi.

        Organ bağışı bilgilendirme standının hafta boyunca hastane girişinde açık kalacağı bildirildi.

