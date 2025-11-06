Uludere Belediyesi yol açma ve genişletme çalışması yürütüyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, Seri Şive bölgesinde ulaşım ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Uludere Belediyesi ekiplerince yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar kapsamında bölgede 2 kilometrelik yol hattı oluşturuluyor.

Belediye ekipleri, ekskavatör ve kazıcı yükleyici ile yürütülen çalışmalar sırasında yapılan çalışmaları sonucunda yeni bir su kaynağına ulaştı.

Bunun üzerine içme suyu şebekesi altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatıldı.

Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin hem ulaşımının kolaylaşacağını hem de içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.