        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta AK Parti İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı eserlerin ve icraatın yüzyılı olduğu gibi Allah'ın izniyle huzurun ve kardeşliğin yüzyılı da olacak." dedi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:18
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta AK Parti İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı eserlerin ve icraatın yüzyılı olduğu gibi Allah'ın izniyle huzurun ve kardeşliğin yüzyılı da olacak." dedi.

        Uygur, AK Parti İl Başkanlığında AK Parti İletişim Merkezi'nin açılışında, kentte bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Ülkenin stratejik bir konumda olması nedeniyle yıllardır bu topraklarda kardeşliğin, beraberliğin ve huzurun temeline yönelik birtakım şer odakları tarafından oyunlar ve tuzaklar kurulduğunu anlatan Uygur, şöyle konuştu:

        "Ama bu bölge halkı, bu kadim medeniyetin, bu kadim coğrafyanın mensupları her daim o birliği, beraberliği, kardeşliği merkezine aldı ve o şer odaklarına hiçbir zaman fırsat vermedi. Biz de işte o kadimden aldığımız ilhamla, kardeşlik ve beraberlik ruhuyla nasıl bu zamana kadar bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıysak her anımızı, düğünümüzü, cenazemizi, kız alıp vermelerimizi birlikte yaşadıysak terörsüz Türkiye hedefi ve dönemiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz ve bu topraklarda kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz."

        Geçmişten geleceğe bir köprü kurarak millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Uygar, açılışını yaptıkları merkezin de kurulmuş olan bu köprünün sahaya yansıması olduğunu belirtti.

        Bu coğrafyada sayısız eserlere ve hizmetlere imza atacaklarını anlatan Uygur, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı eserlerin ve icraatın yüzyılı olduğu gibi Allah'ın izniyle huzurun ve kardeşliğin yüzyılı da olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda huzurun, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, hizmetin ve icraatın yüzyılında milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkez gezildi.

        Ardından Uygur, partililerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Uygur, daha sonra Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Birol Ekici ile görüştü. Uygur, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ve Şırnak Gazi ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'na da ziyarette bulundu.

        Ziyaretlere, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Kasım Bostan, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş de katıldı.

