Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı

Şırnak'ta, Vali Birol Ekici başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi Ebu'l-İz El-Cezeri Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ekici, dünya nüfusunun yüzde 55'inin şehirlerde yaşadığını belirterek, şehirleşmenin hızla artmasıyla birlikte can ve mal güvenliğinin korunmasının önem kazandığını söyledi.

Türkiye'nin afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğiyle birlikte her türlü afetin yaşandığı bir bölgedeyiz. Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkelerinden biriyiz, bu gurur verici bir durum. Yakın zamanda meydana gelen deprem 11 ilimizi etkiledi. Toplum olarak kurumlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız yardım için seferber oldu. Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde şehirleri daha iyi hale getirme kapsamında ne kadar hızlı hareket edildiğini hepimiz görüyoruz. Bu hafta sonunda 350 bininci konut ve iş yeri teslimi yapılacak. Şehrimiz de son 40 yılda huzur ve güvenlik kaynaklı sıkıntılar yaşadı ancak 2017’den sonra kurulan yeni şehir gözler önündedir. Şırnak, huzur ve güven içinde güçlü şekilde geleceğe hazırlanacaktır. Afet olmadan önce önlem almak gerekiyor, bu toplantılar da bunun için yapılıyor. Afet olduktan sonra 'Keşke şunu yapsaydık' dememek için hazırlıklı olmamız şart. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Davut Şahin de muhtemel afetlerin etkisini en aza indirmek amacıyla 2021 yılında Türkiye genelinde Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya konulduğunu, buna bağlı olarak 81 ilde İRAP’ın hazırlandığını belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğinin afetler üzerindeki etkisinin arttığını kaydeden Şahin, "Çok sayıda ülkede orman yangınları ve seller yaşandı. Aynı riskler bizim için de geçerli. Amacımız bu planlarla riskleri tespit edip gerekli tedbirleri almaktır." dedi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ise İRAP'ın uygulanmasıyla il ve ilçelerde güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının, afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılmasının, afet risk bilincinin artırılmasının, kaynakların etkin kullanılmasının ve paydaşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İşlek, "Kalkınmayı ve sürdürülebilirliği sağlamak, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve afetlere duyarlı toplum hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz bu toplantının, ilimizin afet risklerinin azaltılmasında önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.