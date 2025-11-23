Habertürk
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeni bir kalkınma hamlesinin başlayacağını belirterek, "Bu zenginlikten ve refahtan toplumun tüm kesimlerinin faydalandığı, bu güçle ve ilhamla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğimiz bir geleceği inşa edeceğiz." dedi.

        Giriş: 23.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:22
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeni bir kalkınma hamlesinin başlayacağını belirterek, "Bu zenginlikten ve refahtan toplumun tüm kesimlerinin faydalandığı, bu güçle ve ilhamla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğimiz bir geleceği inşa edeceğiz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Büyükgümüş, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Topçu ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, Şırnak'taki vatandaşların huzuru, refahı ve geleceği için büyük bir azimle ve kararlılıkla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkede önemli kazanımlar elde edeceklerine inandıklarını ifade ederek, terörden geçmişte en çok zarar gören illerden birinin de Şırnak olduğunu vurguladı.

        AK Parti hükümetleri döneminde atılan adımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, "Batı'da ne varsa doğuda da o olacak" şiarıyla altyapıdan üst yapıya kadar önemli hizmetler yürütüldüğüne işaret eden Büyükgümüş, "'Malazgirt ruhu' diyerek ifade ettiğimiz bu yaklaşımla Türkler ve Kürtlerin bir araya geldiğinde ne büyük işler başardığını her yıl Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın ordusundaki bir nefer gibi hatırladık, hatırlattık." diye konuştu.

        Ülkede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi sayesinde önemli başarı sağlandığını dile getiren Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşıldığında ülkenin refahı, kalkınması için önemli bir atılım dönemine girileceğini vurguladı.

        - "Şırnak 'Terörsüz Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek"

        Büyükgümüş, yaklaşık 10-15 yıl önce Gabar Dağı'nda değil petrol aramanın, turistik olarak gezmenin ve yaylalara gitmenin dahi mümkün olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Terör bittiği ve ülkemizin prangalarından kurtulduğu anda ne büyük bir kalkınma yatırımı ve hamlesi başlatacağımızın sembolü Şırnak'tır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de Şırnak 'Terörsüz Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya ve Türkiye'nin geleceğinde çok önemli bir konuma sahip olmaya devam edecek. İnşallah 2026 yılı boyunca atacağımız adımlarla enflasyon kalıcı bir şekilde düşecek, kalıcı refah artışı sağlanacak. 'Terörsüz Türkiye' ile yeni bir kalkınma hamlesinin ülkemizde başladığı, bu zenginlikten ve refahtan, kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, ev hanımıyla, emeklisiyle, işçisiyle, sanayicisiyle, gençliğiyle, toplumun tüm kesimlerinin faydalandığı, bu güçle ve ilhamla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğimiz bir geleceği inşa edeceğiz."

        Büyükgümüş, daha sonra beraberindekilerle, partisince Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"na katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

