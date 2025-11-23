Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" sürüyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" üçüncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:00
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" sürüyor
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" üçüncü gününde devam ediyor.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkıları ve Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, yoğun ilgi görüyor.

        Fuarda emniyet, jandarma, sağlık ve AFAD müdürlükleri açtıkları stantta vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve yazar Sıtkı Aslanhan, düzenlenen söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

        Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, fuarın açıldığından bugüne her yaştan binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

        Baycar, "Kitap fuarına çok yoğun bir ilgi var. Bu da bizi hem mutlu hem de motive etti. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu kadar kitap ile hemhal olması, kitap dostu olması bizi geleceğe dair umutlandırdı. Bu üç gün boyunca binlerce insanımız fuarımızı ziyaret etti. Beklentimizin üzerinde çok yoğun bir ilgi gördük. Gelen bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Fuarın 30 Kasım'a kadar devam edeceğini anımsatan Baycar, herkesi fuara davet etti.

        Baycar, her gün farklı söyleşiler ve yazarlarla gençleri buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Söyleşilerimize de çok yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bu da bizi memnun ediyor. Fuarımızda emniyet, jandarma, AFAD ve sağlık müdürlüğümüzün de stantları var, onlar da çok ilgi görüyor. Buralardan vatandaşlara kurumların faaliyetleri noktasında bilgilendirmeler yapılıyor. Kültürel faaliyetleri de icra ettik. Konserler, şiir dinletileri, açık hava sinemaları gibi çok güzel etkinlikler de yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Fuarı gezen Cizre Vatan Ortaokulu Müdürü Emin Göral da ilçenin geçmişten günümüze alimleri ve ilim insanlarını yetiştirdiğini dile getirdi.

        İlçe halkının fuara yoğun ilgi gösterdiğini işaret eden Göral, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kadar geniş çaplı bir organizasyon ilk defa oluyor. Bir eğitimci olarak böyle kapsamlı organizasyonların devamını talep ediyoruz. Bunlar hem şehrimize hem kültürümüze ekstradan katkı sunacaktır. Biz bundan mutluluk duyuyoruz."

        Fuara gelen İlyas Tuncer ise etkinliğin ilçede düzenlenmesini sağlayan Valilik, Kaymakamlık ve ilgili kurumlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

        Kitapların insanlar için ve bir memleket için medeniyetin göstergesi olduğunu çünkü kitap okuyan kişinin ufkunun geniş olduğunu ifade eden Tuncer, "Kitap okuyan kişiden de zarar gelmez. Kitap hem çocuklarımız için hem bizler için çok önemli unsur. Bu kadar büyük organizasyonun, yazarın ve kitap evinin memleketimize gelmesine, memleketimizin bu kadar güzel temsil edilmesine vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

