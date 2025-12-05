Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan 1 yaşındaki kız bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Şırnak'ta evde rahatsızlanan bir yaşındaki M.H, ailesi tarafından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde kalp rahatsızlığı teşhisi konulan bebeğin, ileri düzey cerrahi müdahale ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi.
Doktorların sevk kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara'ya sevk edildi.
