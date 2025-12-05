Cizre'de havalimanı yoluna fidan dikildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde havalimanı yoluna fidan dikildi.
İl Orman İşletme Şefliği koordinesinde gerçekleştirilen çevre etkinliğinde, Düzova köyü ile Şerafettin Elçi Havalimanı arasındaki refüjlere 450 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Yeşillendirme çalışması kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğine, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve Cizre Orman İşletme Müdürü Mustafa Osmanoğlu'nun yanı sıra havalimanı personelleri katıldı.
Dikilen fidanlar, hem yol güzergahının estetiğini artıracak hem de "geleceğe nefes" olma bilinciyle çevreye katkı sağlayacak.
