Şırnak'ta mağarada erkek cesedi bulundu

Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Düzova köyü kırsalında bir mağarada hareketsiz yatan ve yanında kazma, kürek ile jeneratör bulunan kişiyi fark eden çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.