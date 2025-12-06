Habertürk
        Şırnak'ta mağarada erkek cesedi bulundu

        Şırnak'ta mağarada erkek cesedi bulundu

        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mağarada erkek cesedi bulundu.

        Giriş: 06.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:58
        Şırnak'ta mağarada erkek cesedi bulundu
        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mağarada erkek cesedi bulundu.

        Düzova köyü kırsalında bir mağarada hareketsiz yatan ve yanında kazma, kürek ile jeneratör bulunan kişiyi fark eden çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zehirli gaza karşı özel kıyafet giyerek, ölçüm cihazıyla mağarada inceleme yaptı.

        İncelemede, mağarada 2 metre derinlikte kaçak kazı yapılan yerde erkek cesedi bulundu.

        Ekiplerce, gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.​​​​​​

