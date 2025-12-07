Şırnaklı marangoz, olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durdurabilecek fren sistemi geliştirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde marangozluk yapan Orhan Yalıç (43), olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durduracak fren sistemi geliştirdi.

Yalıç, yaklaşık 7 yıl önce özellikle ağır tonajlı araçlarda kullanılacak fren sistemi geliştirmek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda çok sayıda sürücüyle görüşen Yalıç, araçların frenlerinin boşalması, sürücünün uyuklaması veya yaşayabileceği herhangi bir sağlık probleminde iki saniyede devreye girebilen fren sistemi projesini hazırladı.

Yalıç'ın Türk Patent ve Marka Kurumuna sunduğu proje 2 Şubat 2024'de tescillendi.

Projenin prototipini yapan Yalıç, basın mensuplarına, dünyada trafik kazalarının can kayıplarına ve hasarlara yol açtığını söyledi.

Bu kapsamda bir sistem geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yalıç, tır ve kamyon şoförleriyle yaptığı görüşmelerin ardından projeyi hazırlamaya başladığını belirtti.

Yalıç, geliştirdiği sistemle sürücünün sensör ve kameralar aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini anlatarak, "Sistem, sürücünün uykuya dalması, bayılması, kalp krizi geçirmesi gibi durumları algıladığında önce sirenle uyarı veriyor. Sürücünün iki saniye içinde tepki vermemesi halinde ise 'hayat freni' sistemi otomatik olarak devreye giriyor. Böylelikle aracın arka lastiklerinin bulunduğu şase bölgesine monte edilen aparat, lastiklerin altına giriyor. Bu sayede lastiklerin dönüşü engellenerek, aracın kontrollü bir şekilde durması sağlanıyor. Ayrıca sürücü, aracın freninin boşalması durumunda sistemi manuel olarak da devreye sokabiliyor." dedi.