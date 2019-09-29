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Uludere'de silah sesleri yerini konserlere bıraktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl 2'incisi ...

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silah seslerinin yerini ezgilere bıraktığı bölgede vatandaşlar Manuş Baba'nın şarkıları ile eğlendi.

Uludere'de silah sesleri yerini konserlere bıraktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nde Manuş Baba konser verdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silah seslerinin yerini ezgilere bıraktığı bölgede vatandaşlar Manuş Baba'nın şarkıları ile eğlendi.
Uludere'de bu yıl 2'incisi düzenlenen geleneksel Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nin ikinci gününde renkli görüntüler oluştu. Etkinliğe AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında Bestler Dereler bölgesi ile Kato Dağı'nın kesiştiği İnceler köyünde düzenlenen festivalde sahne alan sanatçılar, söyledikleri şarkılarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde konserlerin yanı sıra spor etkinlikleri ve yöresel ürünler sergilendi.
Dün akşam sahne alan Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen ünlü sanatçı, 2 saat boyunca katılımcıları coşturdu. Etkinliklerin son gününde Yusuf Güney Şırnaklılar ile buluşacak.

ŞIRNAK

29 Eylül 2019 Pazar

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  • İKİNDİ 15:27
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