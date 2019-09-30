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Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini yaşayacak

İHA

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında Cizrespor'un kendi sahasında oynayacağı maçlara 250 öğrenci götürülecek. Öğrenciler takıma destek verip maç izlemenin keyfini yaşayacak.

Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini yaşayacak

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü proje kapsamında Cizrespor'un kendi sahasında oynayacağı maçlara 250 öğrenci götürülecek. Öğrenciler takıma destek verip maç izlemenin keyfini yaşayacak.
Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çocukların spor sevgisini geliştirmek ve toplumla bütünleştirmek adına geliştirdiği etkinlik kapsamında 250 öğrenci Cizrespor'un maçlarını tribünden izlemenin keyfini yaşayacak. İlki geçtiğimiz hafta sonu oynanan CizresporElazığ Belediye Spor futbol müsabakasında gerçekleşen etkinlikte ilçedeki farklı okullarda eğitim gören 250 öğrenci tribünden hem maçı izledi hem de Cizrespor'a destek vererek coşkuyu doyasıya yaşadı.
Öğrencilere yönelik hayata geçirilen etkinlik ile ilgili açıklama yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çocukların spor sevgisini geliştirmek ve toplumla bütünleştirmek adına Cizrespor'un ilçede oynayacağı her maça 250 çocuğun götürüleceğini söyledi.
Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ise, kulüp olarak kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe destek verdiklerini söyledi.

ŞIRNAK

01 Ekim 2019 Salı

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