21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali gerçek oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğuştan bedensel engelli olan Cizrespor'un iç sahada oynadığı maçları kaçırmayan 21 yaşındaki Veli Ögen’in amigoluk hayali, Cizrespor’un Elazığ Belediyespor’la oynadığı maçta taraftar gurubu üyelerinin yardımı ile gerçek oldu.

Cizre ilçesinde bulunan Alibey Mahallesi'nde ikamet eden ve doğuştan bedensel engelli olan 21 yaşındaki Veli Ögen’in Cizrespor ve futbol aşkını bilen Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri, bedensel engelli gencin amigoluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Maçın devre arasında bedensel engelli Veli Ögen’i sandalyesinden omuzlarına alarak türbinlere götüren taraftar gurubu üyeleri, hem Ögen'in hayalini gerçekleştirdi hem de örnek bir davranışa imza attı. Taraftar gurubu üyelerinin yardımı ile türbinlere çıkıp amigoluk yapan Ögen, taraftarlara üçlü çektirip Cizrespor lehine tezahürat yaptırdı.

Oğlunun doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldiğini ifade eden baba Abdulkerim Ögen, oğlunun en büyük tutkusunun Cizrespor olduğunu söyledi. Baba Ögen, "Cizrespor'un kendi sahasında oynadığı her maçı kara kış demeden saha içinde takip edip, büyük bir sevgi ile izliyor. Onun bu futbol sevgisini kaybetmemesi için bizler de hiçbir şeyden kaçınmıyoruz, çünkü bu hayatta sadece onunla bu mutluluğu ve coşkuyu yaşıyor. Oğlum saha içinden maçları izlerken türbinlerden gelen seslere de kayıtsız kalamıyor ve bazen kendi başına türbinlerin önüne giderek bu atmosferi yaşamaya çalışıyor. Oğlumun bu sevgisini bilen Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri de hem bize hem oğlum Veli’ye büyük bir jest yaparak tribünlere çıkardılar. Oğlumun amigoluk hayalini kısa süreliğine de olsa hayata geçirip oğlumun bu mutluluğu yaşamasını sağladılar. Bu anlamda bedensel engelli oğlumun hayalini gerçekleştiren Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri ve liderlerine teşekkür ediyorum" dedi.

ŞIRNAK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:38

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