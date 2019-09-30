21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali gerçek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali gerçek oldu

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğuştan bedensel engelli olan Cizrespor'un iç sahada oynadığı maçları kaçırmayan 21 yaşındaki Veli Ögen'in amigoluk hayali, Cizrespor'un Elazığ Belediyespor'la oynadığı maçta taraftar gurubu üyelerinin yardımı ile gerçek oldu.

21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali gerçek oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğuştan bedensel engelli olan Cizrespor'un iç sahada oynadığı maçları kaçırmayan 21 yaşındaki Veli Ögen’in amigoluk hayali, Cizrespor’un Elazığ Belediyespor’la oynadığı maçta taraftar gurubu üyelerinin yardımı ile gerçek oldu.
Cizre ilçesinde bulunan Alibey Mahallesi'nde ikamet eden ve doğuştan bedensel engelli olan 21 yaşındaki Veli Ögen’in Cizrespor ve futbol aşkını bilen Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri, bedensel engelli gencin amigoluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Maçın devre arasında bedensel engelli Veli Ögen’i sandalyesinden omuzlarına alarak türbinlere götüren taraftar gurubu üyeleri, hem Ögen'in hayalini gerçekleştirdi hem de örnek bir davranışa imza attı. Taraftar gurubu üyelerinin yardımı ile türbinlere çıkıp amigoluk yapan Ögen, taraftarlara üçlü çektirip Cizrespor lehine tezahürat yaptırdı.
Oğlunun doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya geldiğini ifade eden baba Abdulkerim Ögen, oğlunun en büyük tutkusunun Cizrespor olduğunu söyledi. Baba Ögen, "Cizrespor'un kendi sahasında oynadığı her maçı kara kış demeden saha içinde takip edip, büyük bir sevgi ile izliyor. Onun bu futbol sevgisini kaybetmemesi için bizler de hiçbir şeyden kaçınmıyoruz, çünkü bu hayatta sadece onunla bu mutluluğu ve coşkuyu yaşıyor. Oğlum saha içinden maçları izlerken türbinlerden gelen seslere de kayıtsız kalamıyor ve bazen kendi başına türbinlerin önüne giderek bu atmosferi yaşamaya çalışıyor. Oğlumun bu sevgisini bilen Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri de hem bize hem oğlum Veli’ye büyük bir jest yaparak tribünlere çıkardılar. Oğlumun amigoluk hayalini kısa süreliğine de olsa hayata geçirip oğlumun bu mutluluğu yaşamasını sağladılar. Bu anlamda bedensel engelli oğlumun hayalini gerçekleştiren Cizre Ejderler Taraftar Gurubu üyeleri ve liderlerine teşekkür ediyorum" dedi.

ŞIRNAK

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:38
  • GÜNEŞ 05:58
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini yaşayacak
YEREL HABERLER Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini ...
Şırnak'ta Gençlik, Huzur ve Bal Festivali sona erdi Festivalin son gününde Yusuf Güney rüzgarı esti Etkinliğe katılanlar, Türk bayrakları altında söylenen şarkılara tempo tuttu
YEREL HABERLER Şırnak'ta Gençlik, Huzur ve Bal Festivali sona ...
TFF 3. Lig: Cizrespor: 3 - Elazığ Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Cizrespor: 3 - Elazığ Belediyespor: 0
Uludere'de silah sesleri yerini konserlere bıraktı Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali'nde Manuş Baba konser verdi
YEREL HABERLER Uludere'de silah sesleri yerini konserlere ...
Manuş Baba, huzurun hakim olduğu Kato Dağı'nda konser verdi
YEREL HABERLER Manuş Baba, huzurun hakim olduğu Kato Dağı'nda konser ...
Terör bitti dağlar şenlendi, festivaller yapılıyor Uludere festivaline ikinci günde yoğun katılım
YEREL HABERLER Terör bitti dağlar şenlendi, festivaller ...
Peşmergenin elindeki genç ailesine kavuşmayı bekliyor
YEREL HABERLER Peşmergenin elindeki genç ailesine kavuşmayı bekliyor
Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor Beytüşşebap dünya rafting şampiyonasına hazırlanıyor Ankara'dan gelen heyet Habur Çayı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak ...
Erbil'de gözaltına alınan oğlundan haber alamıyor
YEREL HABERLER Erbil'de gözaltına alınan oğlundan haber alamıyor
Terörden temizlenen Uludere’de huzur festivali
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Uludere’de huzur festivali

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X