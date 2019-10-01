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Öğretmenlerden örnek davranış Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyünde eğitim veren öğretmenler, ...

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde eğitim veren öğretmenler, köy okulunda okuyan ve hayatları boyunca sinemaya gitmemiş öğrencilere bir sürpriz yaparak okul bahçesini sinema salonuna çevirdi. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından hazırlanan patlamış mısır eşliğinde projeksiyon ile film izlemenin keyfini çıkardı.

Öğretmenlerden örnek davranış Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyünde eğitim veren öğretmenler, hayatları boyunca hiç sinemaya gitmemiş öğrencilere bir sürpriz gerçekleştirdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde eğitim veren öğretmenler, köy okulunda okuyan ve hayatları boyunca sinemaya gitmemiş öğrencilere bir sürpriz yaparak okul bahçesini sinema salonuna çevirdi. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından hazırlanan patlamış mısır eşliğinde projeksiyon ile film izlemenin keyfini çıkardı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bulunan Cemil Gökçe İlkOrta Okulu'nda eğitim veren öğretmenler, farkındalık oluşturmak amacıyla sinemaya hiç gitmemiş olan öğrencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Dışarıya çıkarılan okul sıraları ile sinema salonu havası oluşturan öğrenciler, projeksiyonla da sinema ortamında film izledi. Akşam karanlığında film izleyen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.
Öğrencilerden Uğur Gökçe, sinemanın ne olduğunu burada öğrendiğini söyledi. Gökçe, "Okul bahçesinde ilk defa film izliyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.
Öğrencilerden Emine Gökçe de sinemayı televizyonlardan gördüğünü aynısını burada yaşamaktan dolayı muutlu olduğunu söyledi.
Okul öğretmenlerinden Serap Saitoğlu ise ilçenin şehirlerden uzak olduğu için öğrencilere gerçek sinema izlenimi yaşatmak istediklerini söyledi. Saitoğlu, "Bu okulda 4’üncü senem, aslında geçen yıldan beri böyle bir projem vardı. Bu yıl gerçekleştirmiş olduk. Öğretmen, aile ve öğrencilerin kaynaşması ve sinemanın güzelliğini aşılamak amacıyla böyle bir şey yaptık, çok verimli oldu. İlçemiz il merkezinden biraz uzakta olduğu için öğrencilerimizin çoğu sinemayı görmemişti. Bu vesileyle bu ilki de yaşamış oldular" diye konuştu.

ŞIRNAK

01 Ekim 2019 Salı

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