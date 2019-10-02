Kamu binası botanik bahçeye çevrildi Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü girişi, müdür ve çalışanların yardımı ile botanik bahçeye çevrildi

Şırnak’ın Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesi, müdür ve personellerin çalışması sonucu botanik bahçeye çevrildi. Atık malzemeler ile araç lastiklerinden saksı yapılan bahçede çocuklar okul çıkışı kitap okuyabiliyor.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası, daha önce askerlik şubesi olarak kullanılan binaya taşındı. Buranın bakımsız olduğunu gören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, personelleri ile birlikte müdürlük girişinde bir çalışma başlattı. Küçük dokunuşlarla binanın girişini botanik bahçesine dönüştüren İnan ve ekibi, duvarlara da çeşitli resimler çizdirdi. Yapılan çalışma sonrası müdürlük kapıları öğrencilere de açıldı. Öğrencilerin, okul çıkışı müdürlük bahçesine gelerek kitap okumaları sağlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, amaçlarının halka çevreye önem verilmesini aşılamak olduğunu söyledi. İnan, "Eski binamız kullanılamaz haldeydi. 2017'de bu binaya taşındık. Bu bina askerlik şubesi binasıydı, kullanılmıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve kaymakamlığımızın destekleriyle yeni bir bina haline getirdik. Şu an konferans salonu dahi mevcut. Binamızın çevresinde çiftçilerimizin daha güzel bir ortamda çalışması amaçlandı. İlçemizin tüm güzelliklerini buralara taşıdık. Güzel ferah bir alan oldu. Lastik ve pet bardakları geri dönüşüme kazandırdık" dedi.

ŞIRNAK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:39

GÜNEŞ 05:59

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.