Şırnak’ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak’ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

İHA

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.

Şırnak’ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.
Orgeneral Edip Başer Ortaokulu'nda düzenlenen uygulamaya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tamer Bilecan ve öğrenciler katıldı.
Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin amacının trafikte yayayı önceleyerek yaya güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı yaya önceliği olarak ilan etmişti. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapıldı. Bu kapsamda yerel yönetimlerimiz ile iş birliği içerisinde yaya geçitlerinin belirlenmesi, çizgileriyle, işaretleriyle, ışıklarıyla ve bu işaretlerin daha belirgin hale getirilmesi amaçlandı. Okullarda öğrencilere trafik bilincinin artırılması emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğün eğitici faaliyetler düzenlemesi ve bunların birçoğu hayata geçirildi. Türkiye geneli 2019 yılın ilk 9 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 28 bir azalma oldu. Ölüm sayısında da yüzde 30 civarında azalma oldu. Şırnak’ta ise 2017 yılında ölümlü trafik kazası 12 iken, 2018 yılında 8’e düştü. Yani yüzde 40 azalma gerçekleşti. 2019 yılın ilk 9 ayında ise maalesef 4 ölümlü trafik kazamız oldu. Biz bunu topyekun bir mücadeleyle aşarız. Kurallara uymakla aşarız. Trafik kurallarına ne kadar riayet edersek bu konudaki problemlerde bertaraf edilecektir” dedi.
Sürücülerin, üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidinden geçen öğrencilere yol verdiği görüldü.

ŞIRNAK

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:39
  • GÜNEŞ 05:59
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
YEREL HABERLER Şırnak'ta 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
Kamu binası botanik bahçeye çevrildi Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü girişi, müdür ve çalışanların yardımı ile botanik bahçeye çevrildi
YEREL HABERLER Kamu binası botanik bahçeye çevrildi Şırnak'ın ...
Şırnak’ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Şırnak’ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı Şırnak’ta rahatsızlanan 75 yaşındaki 152 kiloluk Hanım Bayat, obez ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 152 kiloluk kadın obez ambulansla taşındı Şırnak’ta ...
Uludere'de öğrenci ve öğretmenler bahçede kitap okudu
YEREL HABERLER Uludere'de öğrenci ve öğretmenler bahçede kitap okudu
Öğretmenlerden örnek davranış Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyünde eğitim veren öğretmenler, hayatları boyunca hiç sinemaya gitmemiş öğrencilere bir sürpriz gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden örnek davranış Beytüşşebap'a bağlı ...
Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı
21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER 21 yaşındaki bedensel engelli gencin amigoluk hayali ...
Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini yaşayacak
YEREL HABERLER Cizreli öğrenciler tribünden maç izleme keyfini ...
Şırnak'ta Gençlik, Huzur ve Bal Festivali sona erdi Festivalin son gününde Yusuf Güney rüzgarı esti Etkinliğe katılanlar, Türk bayrakları altında söylenen şarkılara tempo tuttu
YEREL HABERLER Şırnak'ta Gençlik, Huzur ve Bal Festivali sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X