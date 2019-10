Şırnak’ta Nuh’un gemisinin bulunması için çalışma başlatılıyor

Türkiye Turizm Tanıtma Platformu (TÜTAP) Başkanı Fikret Yıldız, Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda olma ihtimali dolasıyla bölgede yüzey araştırması, sondaj çalışması ve ilerleyen zamanlarda da arkeolojik kazılar yapılacağını söyledi.

Şırnak’ta Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda olması ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TÜTAP Başkanı Fikret Yıldız, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak Kültür ve Turizm il Müdürü Ramazan Acar katıldı.

Toplantıda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TÜTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ile birlikte Nuh’un gemisi ve Cudi Dağı başta olmak üzere kültür ve turizm değerleri ile ilgili değerlendirme toplantısı için bir araya geldiklerini söyledi. Çok zengin bir coğrafyada yaşadıklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Şırnak, bulunduğu konumu itibarıyla Mezopotamya olarak medeniyetlerin doğduğu coğrafya olarak bilinen kadim bir şehirdir. Özellikle Kur’anı Kerim de de ifade edildiği gibi Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda karaya oturduğu yerin eteğindeyiz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde Cudi Dağı’nın hem prototipini yapılması hem de oraya geçmişte olduğu gibi ziyaretlerin yapıldığı orada konaklamaların olacağı bir konuma ulaşacak. Şehrimiz ve bölgemiz her geçen gün daha huzurlu, güvenli hale geliyor. Orayla ilgili de çalışmalarımız var. Yakın bir gelecekte hem kendi Şırnaklı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz rahatlıkla oralara gideceklerdir. Ulaşım ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalarımız var, bu çalışmaların devamıyla birlikte hem oradaki biyolojik ve endemik çeşitliliğin ortaya çıkması hem de oradaki tarihi dokunun ön plana çıkması ile ilgili çalışmalar da boyut kazanacaktır” dedi.



“Burası insanlığın ikinci doğuşu”

Bölgenin insanlığın ikinci doğuş yeri olduğun aktaran Vali Pehlivan, “Nuh’un gemisi de onun bir simgesidir. İlimizin çok kültürel mirasları var, Cizre’de Kırmızı medrese, Hamidiye Kışlası tarihte önemli bir yere sahip aynı zamanda Nuh’un da kabri ilimiz sınırları içerisinde. Robotik kodlamayı yapan El Cezeri gibi bir bilim adamımız var. Artık bizim bölgemiz terörle çatışma ile değil tarihiyle kültürüyle doğal güzellikleriyle anılacaktır. Bu alanda ulusal ve uluslararası birçok çalışma gerçekleştiren TUTAP’ın UNESCO ile çalışmaları var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde bu çalışmaları yapalım istiyoruz” diye konuştu.



“Kur’an’da Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda olduğu belirtiliyor”

Daha sonra konuşan TÜTAP Başkanı Fikret Yıldız da, hedeflerinin Türkiye’yi uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtmak olduğunu söyledi. Yıldız, “Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu bir hedef var. 70 milyon turist 70 milyara yakın bir gelir. 2023’e kadar hedeflenen rakamlar bunlardır. TÜTAP olarak ülkemizin sahip olduğu mirasları, kültürel değerleri, tarihsel değerleri, göz önünde bulundurarak, bu hedefi biraz daha yukarı çektik. Bütün dünyanın ilgisini çekecek değerlerimiz var. Bunların başında Hz. Nuh’un gemisi geliyor. Buradaki en önemli unsur, doğru ve etkili tanıtım yapmak. Bizim burada yapacağımız çalışma, Hz. Nuh’un gemisi kuranı Kerim kutsal kitabımızda, Cudi dağında olduğu belirtiliyor. Hristiyanların inancına göre Tevrat ve İncil’e göre ise Doğubayazıt’ta olan alanı gösteriyor. Bizde şöyle bir çalışma başlattık. Dedik ki neticede her iki tezi de kabul etmiş olursak, bu bizim ülkemizin bir zenginliğidir, değeridir. Bu gün Ağrı’nın ve Şırnak’ında tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak bir gerçekçiliktir. Biz somut verileri elde etmek adına gerek yüzey araştırması, sondaj çalışması ve ilerleyen zamanlarda da arkeolojik kazılar yaparak, biz buradaki neticelere göre de biz bunu dünya miras listesine aldırma porsiyonuna da gelebiliriz. Buradaki güvenlik unsuru ortadan kalktığı zaman, biz onun şu an ortadan kalktığına da inanıyoruz. Bir terör algısından kurtulup bir turizm olgusu oluşturmamız gerekiyor. Van, Şırnak ve Hakkari artık bu terör belasından kurtuldu gözüküyor. Ben inanıyorum ki milyonlarca insanın hem Türkiye’den hem de yurt dışından akın akın ziyaret edeceğini düşünüyorum. Bizim burada yapacağımız bir durum daha söz konusudur. Çünkü burada altyapıda hazır olmamız gerekiyor. Özellikle ulaşım, konaklama eksiklerimizi de gidermemiz gerekiyor. Sonuçta burada yapılacak tanıtımlar sonucunda gelecek milyonlarca insanları biz bir şekilde ağırlamamız gerekiyor. Misafir etmemiz gerekiyor. Bunların memnun ayrılmalarını da öncülük etmemiz gerekiyor. Buradaki altyapıyı da valilik, belediye ve STK’larımızın gayretleriyle bu çalışmaların şimdiden başlamış olması gerekiyor. İnanıyorum inşallah Şırnak turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Hz. Nuh’un gemisi bir lokomotif olacaktır. Bunun yanında Şırnak il genelinde sahip olduğumuz kültürel zenginliği de ortaya çıkararak, onların envanter çalışmasını yaparak, biz burayı hem ulusal ve hem de uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtmak gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.



“Şırnak’ı kültür ve turizm kenti olarak geliştirmemiz lazım”

Yıldız’ın ardından konuşan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise gençlerin kendilerine Cudi Dağı’na çıkmak istediklerini ve Hz. Nuh’un gemisinin indiği yeri görmek istediklerini söylediklerini aktardı. Yarka, “Terör örgütünün yapmış olduğu eylemlerle bölge yaşanmaz hale gelmişti. Sadece yaşamımızı ve canımızı zaman zaman kurtarma çabalarımızdan ziyade turizm ile ilgili bu tür varlıklarımızı maalesef sahiplenemedik. Şu an gençler soruyorlar niye Cudi Dağı’na çıkamıyoruz, Hz. Nuh’un gemisinin indiği yeri ziyaret edemiyoruz, diye. Benim tanıdıklarım 1960’lı yıllarda çıkıyorlardı. Gitmeye üç gün kala hazırlık yaparlardı. Kutsal topraklara gitmiş gibi bir sevinç vardı. Benim seçim döneminde Şırnaklılara bir teleferik sözüm vardı. Güvenlik sağlandığında bunu yapacağız. Şırnak’ımızı artık bir kültür ve turizm kenti olarak geliştirmemiz lazım. Çünkü elimizde malzeme var. Kırmızı Medrese, Hz. Nuh’un türbesi var. Bunu TÜTAP aracılığıyla dünyaya tanıtmamız lazım” şeklinde konuştu.

