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Bakan Yardımcısı Ersoy: Huzur ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz

DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz huzur ve güven ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi. 

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz huzur ve güven ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz" dedi. 
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Şırnak Belediyesi'nce kentte yapımı tamamlanan Kent Parkı'nın açılışına katıldı. Açılışta Vali Ali İhsan Pehlivan, Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Taner Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile çok sayıda davetli de yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, Diyarbakır'daki HDP binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine değindi. Ailelerin yanında olduklarını vurgulayan Ersoy, "Yakaladığımız huzur ve güven ortamına sahip çıkın. Yeter ki siz evlatlarımıza sahip çıkın. Onları kandırarak, istismar ederek, onların kanını, canını yok pahasına heba ederek, kendilerine zerk etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Bugün Diyarbakırlı anaların ağzından çıkan yürekli sözler, hepimizin duygularına, isyanına tercüman oluyor. Tek bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bu topraklarda tek bir annenin ağlamasına gönlümüz razı olmuyor. Tek bir gencimizin hayatını kaybetmesine gönlümüz razı olmuyor. Tek bir şehit vermek istemiyoruz. Tek bir evladımız dağa çıksın istemiyoruz. Biz kurduğumuz bu huzur ve güven ortamında bir ve beraber, kardeşçe yaşamak istiyoruz" diye konuştu. 

ŞIRNAK

04 Ekim 2019 Cuma

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