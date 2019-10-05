Şırnak'ta PKK operasyonu: 14 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak'ta PKK operasyonu: 14 gözaltı

DHA

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK ile iş birliği yaptıkları, kurye olarak çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlarda bulundukları ve kaos ortamı oluşturmayı hedefledikleri tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 35 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. 

ŞIRNAK

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:02
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör örgütüne şafak operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör örgütüne şafak operasyonu
Bakan Yardımcısı Ersoy: Huzur ortamında kardeşçe yaşamak istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy: Huzur ortamında kardeşçe ...
Şırnak’ta Nuh’un gemisinin bulunması için çalışma başlatılıyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta Nuh’un gemisinin bulunması için çalışma ...
300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler
YEREL HABERLER 300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler
Türkiye Kamu-Sen'den Vali Pehlivan ve Emniyet Müdürü Başbuğ'a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Kamu-Sen'den Vali Pehlivan ve Emniyet Müdürü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X