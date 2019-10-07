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Memur-Sen heyetinden Sağlık-Sen Şube Başkanı Giyasettin Ucaş’a ziyaret

İHA

MemurSen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve beraberindekiler, SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı ve Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Memur-Sen heyetinden Sağlık-Sen Şube Başkanı Giyasettin Ucaş’a ziyaret

MemurSen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve beraberindekiler, SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı ve Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş’ı makamında ziyaret eden MemurSen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, MemurSen olarak hep birlikte bir aile olduklarını, ailenin her bir bireyinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çatı, "MemurSen ailesi olarak bir olmakla birlikte aynı zamanda ülkemizin çimentosunu güçlendirmek için birbirimizle istişarelerimize ara vermeden bir araya geliyoruz bu gün SağlıkSen Şube Başkanımızı görev yeri olan Cizre Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek sağlık iş kolumuzun görüş ve önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak ayni zamanda sağlık çalışanların beklentileri ve sorunlarını tartışma fırsatını bulduk" dedi.
SağlıkSen Şube Başkanı Giyasettin Ucaş ise, Çatı ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ucaş, "Bizler bir aile olarak kurumlarımızdaki çalışmaları birlikte değerlendiriyor, milletimize verdiğimiz hizmetin kalitesinin yükseltilmesi için önerileri alıyor ve değerlendiriyoruz. MemurSen Şırnak ailesinin bizlere ziyaretlerinden ötürü değerli başkanlarıma teşekkür ederiz" diye konuştu.
Ziyarette Çatı'ya DiyanetSen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga, TOÇ BirSen Şırnak İl Başkanı Süleyman Babat, BEM BirSen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel ve Eğitim BirSen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgün eşlik etti.

ŞIRNAK

07 Ekim 2019 Pazartesi

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