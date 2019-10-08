Öğrencilerin sıcak havada ders görmesine razı olmadı, klimaları ücretsiz tamir etti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde beyaz eşya tamircisi Mustafa Dündar, öğrencilerin sıcak havada ders işlediğini görmesi üzerine sınıfın bozuk klimasını ücretsiz tamir ederek, çocukların daha güzel bir ortamda çalışmasını sağladı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde beyaz eşya tamircisi Mustafa Dündar, mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun 4D sınıfının bozuk klimasının tamiratını üstlenerek, öğrencilerin sıcak havada ders işlemesini önledi.

Rastgele klimanın bozuk olduğu sınıfa giren Dündar, öğrencilerin kan ter içerisinde ders işlediğini görünce 500 lira civarında masrafı olan bozuk klimayı kendisi tamir etti. Artık serin ortamda ders işleyen öğrenciler, hayırsever esnaf Dündar’a teşekkür etti.

Şans eseri mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na geldiğini belirten Dündar, "Rastgele girdiğim 4D sınıfında bozulan klimaların sıcak hava attığını gördüm. Öğrencilerimiz ter içerisinde ders görüyorlardı. Vicdanen bayağı rahatsızlandım. Bende klimanın tamiratını üstlendim. Allah’ın izniyle arızasını giderdik. Yaklaşık 3040 yıldır Şırnak'ımızın ismi terör olaylarıyla duyuldu. Amacımız gençlerimize sahip çıkmak, onların en iyi üniversitelere göndererek bu terörün oluşturduğu kötü algıyı kırabilmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güzel ortamlarda okumalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız, hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

ŞIRNAK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:45

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