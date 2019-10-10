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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uludere’de okuma seferberliği devam ediyor

İHA

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan okuma seferberliği meyvelerini vermeye başladı.

Uludere’de okuma seferberliği devam ediyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan okuma seferberliği meyvelerini vermeye başladı.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, göreve başlar başlamaz kentte kitap okuma seferberliği başlattı. Proje sayesinde binlerce öğrenci belirli saat aralığında kitap hep birlikte kitap okudu.
Kaymakam Solmaz, Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşarak okumanın önemini anlattı. Tüm köy okullarında da bu projenin hayata geçtiğini söyleyen Kaymakam Solmaz, projenin sadece Uludere’yle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Kaymakam Solmaz, "İleri ki projelerimize alt yapı oluşturmak için kitap okuma etkinliğini başlattık. İlçemiz genelinde bir seferberlik ilan ettik. Okulumuzun ilk ders saatinin ilk 15 dakikasını kitap okumaya ayırıyoruz. Bu etkinlik sayesinde gördüğümüz kadarıyla iki haftalık süre zarfında hem kitap okuma sayısı arttı hem de öğrencilerimizin ders yönünden motivasyonu arttı. Olumlu sonuçlarını almaya başladık. Toplum olarak maalesef kitap okumayı kültürleştiremediğimiz için bizler az olsun ama sürekli olsun sloganıyla yola çıktık 15 dakikalık bir süre koyduk. Tabi Türkiye’nin belirli yerlerinde bu etkinlik yapılıyor. Bizlerde hem katkı sağlamak hem de kardeşlerimize destek çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kamu kurum personelleri de göreve başladıkları saat 15 dakika kitap okuma etkinliği yapacak. Daha sonrada esnaflarımızda uygulanacak. inşallah bu kampanyayla tüm Türkiye’ye örnek olmuş olacağız" dedi.
Kitap okuma seferberliği sayesinde iki haftada 5 kitap okuduğunu kaydeden lise son sınıf öğrencisi Pijan Yaman, okuma sayesinde paragraf sorularında çok yol kat ettiğini söyledi. Yaman, "Eskiden paragraf sorularında çok takılıyordum. Bu kitap okuma etkinliği sayesinde günde bir saat bile olsa kitap okudum. İki hafta önce başlamış bir projeydi. Bu sayede çok yol kat ettim. Özellikle paragraf sorularında ilerlediğimi fark ettim. Bu imkanı bize sunan ilçe kaymakamımıza ve milli eğitim müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ŞIRNAK

10 Ekim 2019 Perşembe

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