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Bakan Kurum'dan, Barış Pınarı Harekatı açıklaması

DHA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda oluşturulacak güvenli bölgeye 1 milyon Suriyeli'nin yerleşeceğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve çeşitli kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenledi.
Toplantı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı, dün itibariyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'a yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamada bulundu. Şırnak'ın bugüne kadar terör olayları, çukur siyaseti sebebiyle çok büyük acılar çektiğini anlatan Bakan Kurum, Şırnak'ın Barış Pınarı Harekatı'nın merkezinde bulunan önemli bir kent olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Fırat'ın doğusu için harekata başladık. Mehmetçiğimiz dün saat 16.00 itibari ile Fırat Nehri'nin doğusuna hem havadan hem karadan harekatı başlattı. Güvenli bölge dediğimiz ki bu güvenli bölgede 1 milyon nüfusun yerleştirilmesi, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına kavuşması için bir projedir. Ve buradaki amaç buraya çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir. Şanlı ordumuz bugün yine operasyonunu başarı ile sürdürmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmeden başarı ile bu operasyonu da diğer operasyonlar gibi bitirmeyi nasip eylesin" dedi.

ŞIRNAK

10 Ekim 2019 Perşembe

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