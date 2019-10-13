Silopi'de HDP'li meclis üyesi gözaltına alındı

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Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ekiplerince yapılan HDP'li Silopi Belediye meclis üyesi Fehime Saruhan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Silopi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Silopi Belediye meclis üyesi Fehime Saruhan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Fehime Saruhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞIRNAK 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:49

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