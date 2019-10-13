Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

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ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı 20 köyde, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, eğitime 3 gün ara verildi.

İdil ilçesindeki Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 3 gün ara verildi. İdil Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 26'ncı maddelerinde istinaden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemize bağlı Kozluca, Yeşilce, Çığır, Gültepe, Yeniköy, Tepecik, Alakamış, Babet, Gedik, Ocaklı, Yolaçan, Köyceğiz, Yağmurca, Çayırlı, Okçu, Pınarbaşı, Duruköy, Ortaköy, Yavşan ve Yukarı Yavşan köylerimizdeki okullarda, 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren 3 gün süre ile tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.



ŞIRNAK 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:49

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