Silopili futbolcular, Fenerbahçe altyapı takımı ile maç yapacak

1960 Silopispor U17 altyapı takımı, İstanbul'da Fenerbahçe U17 altyapı takımı ile maç yapacak.

1960 Silopispor U17 altyapı takım antrenörü Suat Tül, Fenerbahçe Spor Kulübü antrenörleri ile iletişime geçerek gençler adına bir maç programı hazırladı. İletişimden olumlu cevap alan Suat Tül, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş ile görüşerek altyapı takımını İstanbul'a götürmek istediğini belirtti. İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş 1960 Silopispor U17 altyapı takımının masraflarını karşılayarak İstanbul'a gitmelerini sağladı. Silopi İlçe Stadı'nda son antrenmanlarını yapan gençler Fenerbahçe U17 altyapı takımı ile maç yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İlk defa İstanbul'a gideceklerini belirten futbolculardan Mesut Ermağan müsabakadan galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

İbrahim Kunur da 3 aylık antrenmanın ardından bu müsabakaya katılacaklarını ve galip gelerek Silopi'yi güzel bir şekilde temsil edeceklerini söyledi.

1960 Silopispor takım antrenörü Suat Tül de yaptığı açıklamada İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Sanayi odası Başkanı Osman Geliş'in desteği ile futbolcuları İstanbul'a götüreceklerini ifade ederek, "Amacımız Fenerbahçe altyapısına oyuncu kazandırmaktır. Bir süredir gençlerle çalışıyoruz. Maçı kazanacağımızı umuyoruz. Buradan Fenerbahçe takımına da teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

ŞIRNAK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:50

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