Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı Terör bitti, düğün resimleri Kato Dağı'nda çekilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı Terör bitti, düğün resimleri ...

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üç gün üç gece süren aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı. Terörün tamamen bitmesinin ardından ilk defa 2900 rakımlı Kato Dağı'nda gelin ve damat düğün resimleri çektirirken, kesilen 60 koyunun etinden ve 3 ton pirinçten hazırlanan kavurma ve pilav davetlilere ikram edildi.

Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 150 bin lira para takıldı Terör bitti, düğün resimleri Kato Dağı'nda çekilmeye başlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde üç gün üç gece süren aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı. Terörün tamamen bitmesinin ardından ilk defa 2900 rakımlı Kato Dağı'nda gelin ve damat düğün resimleri çektirirken, kesilen 60 koyunun etinden ve 3 ton pirinçten hazırlanan kavurma ve pilav davetlilere ikram edildi.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü nüfusuna kayıtlı Jirki aşireti ileri gelenlerinden Cindi Aydemir’in oğlu Sipan Aydemir’in üç gün üç gece süren düğününde renkli görüntüler oluştu. Bir zamanlar PKK'lı teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdıkları ve lojistik merkezi olarak kullandığı 2900 rakımlı Kato Dağı'nın eteklerinde ay yıldızlı Türk bayrağı altında dillere destan bir düğün gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen dağ köylerinde artık huzur hakim olurken, ilk defa Kato Dağı'nda düğün resimleri çekmek isteyen Sipan Aydemir ve Berivan Aydemir çifti Kato manzarasında mutluluk pozları verdi.

Ülke dışından çok sayıda davetli katıldı
Ülke dışından Fransa, Belçika, İsviçre, Irak ve İran’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinden binlerce vatandaş düğüne katıldı. Düğüne katılan aşiret üyeleri adeta takı yarışına girdi. Damada 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Damadın babası Cindi Aydemir, 60 koyun ve 3 ton pirinçle dev kazanlarda yemekler hazırlattı. Dillere destan düğünde 170 bin TL masraf yapıldı.

Kato'da ilk defa düğün fotoğrafları çekildi
PKK'lı teröristlerden arındırılan Kato Dağı'nın eteklerinde düğün fotoğrafları çektiren damat Sipan Aydemir, ilk defa burada düğün fotoğrafları çekildiğini söyledi. Aydemir, "Yıllardır bölgemizde huzur yoktu. Çok şükür şimdi her tarafa gidebiliyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm eş dost, akrabalarıma çok teşekkür ederim. Bana 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Önemli olan maddiyat değildi, bizim için önemli olan huzur ve kardeşlik içinde çekilen halaylardı" dedi.
Devlete bağlılığıyla bilinen Jirki aşiretine mensup ailenin düğününde ay yıldızlı Türk bayrağı altında uzun halay kuyrukları oluştu. Halay zinciri drone ile havadan görüntülendi.

ŞIRNAK

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:52
  • GÜNEŞ 06:12
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barselona'da Şırnaklı çocuklardan Barış Pınarı'na asker selamı 
YEREL HABERLER Barselona'da Şırnaklı çocuklardan Barış Pınarı'na ...
Beytüşşebap’tan Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER Beytüşşebap’tan Barış Pınarı Harekatına tam destek
Silopi'de HDP'li meclis üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Silopi'de HDP'li meclis üyesi tutuklandı
Silopili futbolcular, Fenerbahçe altyapı takımı ile maç yapacak
YEREL HABERLER Silopili futbolcular, Fenerbahçe altyapı takımı ile ...
Silopi'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Silopi'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X