Şırnak'tan Barış Pınarı'na destek mesajı

ŞIRNAK Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Şırnak'tan destek geldi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek olduklarını bildirdi.

Açıklamayı yapan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Geliş, "Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi´nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye´nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.





ŞIRNAK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

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