Şırnak'taki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Şırnak’taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak MemurSen, Şırnak KamuSen, Şırnak Türkİş ve Şırnak Hakİş temsilcileri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak MemurSen, Şırnak KamuSen, Şırnak Türkİş, Şırnak Hakİş olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir aradayız. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık ve olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" dedi.

ŞIRNAK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:40

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.