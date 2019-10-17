Şırnaklı kadınlar, Barış Pınarı için mevlit okuttu

ŞIRNAK'ta, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için mevlit okuttu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Şırnaklı kadınlar, mevlit okutarak destek verdi. Geleceğe Işık Saçan Derneği öncülüğünde Merkez Geylani Camii'nde bir araya gelen kadınlar, Mehmetçik için dua etti.

'ŞIRNAKLI KÜRT KADINLAR MEHMETÇİĞİN YANINDA'

Programdan sonra konuşan Dernek Başkanı Hatice Atan, Şırnaklı Kürt kadınlar olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını söyleyerek, "Kürt kadınları olarak Mehmetlerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın o kararlı dik duruşunun arkasındayız. Allah ordumuzu, Mehmetçiğimizi zaferle çıkarsın. Evet, şehit vereceğiz. gerekirse bizler de şehit olacağız. Düşmanlar da bizleri duysun ki biz ne Mehmetler verdik bu toprak uğruna, gerekirse bizler de şehit oluruz. Mehmetçiklerimiz bizleri duysun herkesin elleri havada dualarıyla onların yanında" dedi.



ŞIRNAK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:53

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