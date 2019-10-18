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Silopili gençler Fenerbahçe U17 alt yapı takımı ile karşılaştı

İHA

1960 Silopispor Kulübü U17 altyapı grubu oyuncuları İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe U17 alt yapı grubu ile karşılıklı maç yaptı. İlk yarı 1960 Silopispor'un 10'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, maç Fenerbahçe U17 takımının 61'lik galibiyeti ile sona erdi.

Silopili gençler Fenerbahçe U17 alt yapı takımı ile karşılaştı

1960 Silopispor Kulübü U17 altyapı grubu oyuncuları İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe U17 alt yapı grubu ile karşılıklı maç yaptı. İlk yarı 1960 Silopispor'un 10'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, maç Fenerbahçe U17 takımının 61'lik galibiyeti ile sona erdi.
Sİlopi 1960 Silopispor U17 altyapı grubunda oynayan gençler, Silopi Kaymakamlığı ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı sponsorluğunda İstanbul'un yolunu tuttu. Takım teknik direktörü Suat Tülo'nun yürüttüğü proje kapsamında İstanbul'a gelen sporcular, Fenerbahçe U17 alt yapı grubu ile karşılıklı maç yaptı. Kardeşliğin pekiştiği maçta, 90 dakika boyunca top koşturan gençler, maç sonrası duygularını aktardı.
Fenerbahçe U17 alt yapı grubu oyuncularından Melih Bostan 1960 Silopispor U17 alt yapı grubu ile dostluk maçı yaptıklarını belirterek, oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.
Fenerbahçe U17 alt yapı grubu oyuncularından Kaan Öztürk de her iki takım adına güzel bir maç olduğunu ve her iki takımın oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi.
Fenerbahçe U17 altyapı grubu teknik direktörü Serkan Yeğin güzel bir organizasyon olduğunu, saha içerisinde güzel bir oyun oynandığını ve çocukların çok heyecan dolu olduğunu söyledi. Serkan Yeğin şöyle konuştu:
"Güzel dokunuşlar yapmak istiyoruz aslında ülke futbolu adına. Bugün Şırnak'ı kabul ettik, yarın başkaları gelecek, bizler gideceğiz. Amacımız Türk futbolunu doğru bir şekilde ilerletebilmektir. Amacına ulaşmıştır diye düşünüyorum bu organizasyon. Biz çok mutlu olduk onları burada görmekten."
1960 Silopspor Kulübü U17 altyapı grubu oyuncularından Mehmet Aktog kendisinin Fenerbahçeli olduğunu ve tuttuğu takımın oyuncuları ile oynamanın iyi tecrübe olduğunu belirtti.
1960 Silopispor Kulübü U17 alt yapı grubu teknik direktörü Suat Tülo ise, "Fenerbahçe alt yapısı ile maç tuttuk. İnanılmaz heyecanlandılar çocuklarımız. Biz de onların heyecanına ortak olmaya çalıştık. Sonuçta Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple maç yaptı çocuklar. Hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. İstediğimiz performansı sergilediler. Bizim için önemli olan çocuklarımızı buraya getirip maç yaptırmaktı. Bizim çocuklarımız ile burada yaşayan çocuklar arasındaki tek fark burada yapılan tesislerdir. Yoksa herhangi bir fark yoktur. Bizler de bölgemizde bu tür tesislerin olmasını cani gönülden istiyoruz. Bizlere buraya gelmemiz için destek sunan Kaymakamımız Sezer Işıktaş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ŞIRNAK

18 Ekim 2019 Cuma

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