Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı dağlarda avcılar tarafından tahrip edilen kabloların bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Avaspi mevkisinde 2400 rakımlı Suvara Meşa Geçidi'nden Beytüşşebap ilçe ve köylerine giden fiber optik kablosu yenileme çalışmaları başladı. Avcılar tarafından tahrip edilen bazı kablolar yenilenerek kış öncesi hazırlıklar yapıldı. Ekipler, tahrip edilen, kopan ve yere sarkan kabloları sağlamlaştırıp kış aylarında kesinti yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Faruk Ürek isimli çalışan, avcılara çağrıda bulunarak, "Mermilere dikkat etsinler, bu kablo tüm halkın kablosudur. İnternet kesildiği zaman herkes zorluk çekiyor. Bulunduğumuz alanda kabloya mermi vurmuşlar, malumunuz kış başladı. Bundan sonra kar yağacak, buraya gelmek biraz zor olacağı için şimdiden önlemimizi alıyoruz. Bu bölgede çığ düştü, buraya 3 metreye yakın kar yağdı. Bu yüzden önlemimizi alıyoruz. Çok soğuk olmasına rağmen mecbur çalışıyoruz" dedi.

ŞIRNAK 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:55

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