15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, kaymakamlığın verdiği bilgisayarla gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi.

Uludere ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Güven Tonğ, başarılı çalışmaları nedeniyle kaymakamlık tarafından bilgisayar ile ödüllendirildi. Küçük yaşlardan beri yazılımlara meraklı olan 15 yaşındaki kaşif, kırılmış dronelardan farklı icatlar yapmaya başladı. İmkansızlıklar içinde büyük işler çıkaran Tonğ, kaymakamlık tarafından kendisine hediye edilen bilgisayarda gaz kaçağını önlemek üzere bir sistem geliştirdi. Gaz kaçağını haber eden sistem yapan küçük kaşif, keşfedilmeyi bekliyor.

ŞIRNAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:56

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