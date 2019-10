Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Duhok İl Konsey üyesi Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ismael, mutabakatın bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Fatihi Mahmood Ismael, "Bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için atılan her adımı ve her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz bu coğrafyaya huzurun ve barışın hakim olmasıdır" dedi.

ŞIRNAK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:56

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:34

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.