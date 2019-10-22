Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

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ŞIRNAK'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 14-20 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ile sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 bin 946 paket kaçak sigara, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin ve 5 bin 215 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 34'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





ŞIRNAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

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