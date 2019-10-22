Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

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Şırnak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Şırnak merkezli olmak üzere Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de 22 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar sonucu aktif görevde bulunan 2 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 askeri personel ve ihraç edilen 3 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

ŞIRNAK 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

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