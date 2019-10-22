Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

DHA

ŞIRNAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  FETÖ/PDY mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şırnak merkezli Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de düzenledikleri operasyonlarda, aktif görevdeki 2 polis, 1 asker, 1 öğretim görevlisi ile ihraç edilen 3 polisi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
 

ŞIRNAK

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 örümcek maymun ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 ...
Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı
YEREL HABERLER Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına ...
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 ...
Şırnak’ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 41 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık ve terörle mücadele ...
Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek
YEREL HABERLER Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek
Kato dağına kar yağdı
YEREL HABERLER Kato dağına kar yağdı
15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem ...
Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
YEREL HABERLER Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti
YEREL HABERLER HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti
Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
YEREL HABERLER Şırnak'ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi
PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 4 yaralı
YEREL HABERLER PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 4 ...
Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor
YEREL HABERLER Avcıların tahrip ettiği kablolar onarılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X