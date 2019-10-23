Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta ele geçirilen 'örümcek' cinsi 2 maymun, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'örümcek' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde koruma altına alınan maymunlar, bu sabah Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.



ŞIRNAK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:58

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