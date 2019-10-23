Şırnak’ta şehitler için yapılan anıt açıldı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Aksoy köyünde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 güvenlik korucusu için yaptırılan anıt, törenle açıldı.

Şırnak’ın İdil ilçesi Aksoy Köyünde terör örgütü PKK tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 güvenlik korucusu için köy meydanında Şehitlik Anıtı yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, köye giriş sırasında yol kenarında öğrenciler tarafından Tük bayraklarıyla karşılandı.

Anıtın açılış törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik korucuların öz geçmişlerin okunmasıyla devam etti.

Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sağlanan birlik ve beraberliğin önemine değinerek, mevcut olan tablonun devam etmesi gerektiğini ve böylelikle hiçbir şer odağın nifak koyamayacağını söyledi. Vali Pehlivan, “Bugünkü bu tablo hiçbir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesidir. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü biz gücümüzü tarihimizden, inanç değerlerimizden milli ve manevi kaynaklarımızdan alıyoruz. Bizim inancımız ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik gibi çok yüce mertebeler var. Bu memleketin bütün evlatları birer güneş gibidir. Belki şehit olunca bir güneş batıyor ama onun ardından binerce milyonlarca güneç doğuyor. Bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz ve bu mücadele devam ediyor. Şuan bölgemizde yaşanan Barış Pınarı Harekatı bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Yıl boyunca yapılan Pençe, Kıran operasyonları da gene istiklal ve istikbal mücadelemizin bugünkü uzantısıdır. Bu mücadele kendi toplumuz için yapılan bir mücadele değildir. Bugün itibarıyla görüyoruz ki dünyanın ve coğrafyamızın mazlum toplumlarının gözü bizim ülkemizdedir. Bizim güçlü olmamız, dimdik ayakta durmamız lazım. Bizim dik durmamız bütün bu coğrafyadaki dünya mazlumlarına da örnektir. Türkiye’de en çok şehidi ve gazisi olan illerin başında Şırnak gelmektedir. Bin 900 şehidimiz var bunların 794’ü Şırnaklı hemşerilerimiz. İşte Şırnak’ımızın bölgedeki bütün illerin memleketine sahip çıktığının da bir göstergesidir. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirdiğimizde gelecek adına hiçbir kaygımız olmayacaktır. Ülkemiz, vatanımız ve devletimizle emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir. Bu anıtı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Demokrasi, kardeşlik, insanlık diyenler, pırıl pırıl kelimeleri katletti”

Daha sonra konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, “Bugün burada anıtı açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sözde Kürt halkı adına burada siyaset yapanların, sözde Kürt halkını savunuyor iddiasıyla ortaya çıkıp 35 yıldır Kürt halkına en büyük zararı veren soysuzlara sopsuzlara Aksoy köyünden sesleniyoruz, demokrasi, insan hakları, barış diyenler, kardeşlik diyenler en çok bu pırıl pırıl kelimeleri katlettiler. Sadece Şırnak’ta 700’ün üzerinde Kürt vatandaşımızı güvenlik korucumuzu şehit verdik. Bu mesele Kürt meselesi olsaydı bu teröristler Türkçe dahi bilmeyen bu kardeşlerimizi katlederler miydi. Çukur hendek olaylarında Şırnaklı vatandaşlarımızın evlerini yerle bir ettiler. Ocaklarını söndürdüler. Kadınlara çocuklara kurşun sıkma gafletinde bulundular. Suçladıkları devlet bugün burada Şırnaklıların evlerini yaptı. Ocaklarının yeniden tütmesine vesile oldu. Onlar yaktılar yıktılar. Bizler onardık, ihya ettik, inşa ettik. Vatandaşımızın emrine sunduk. Bugün sözde Kürt halkının dostu olduğunu söyleyen 10 bin 750 kilometre öteden gelenler Kürt halkının en büyük düşmanı. Amerika’nın bizim bölgemizde ne işi var. 10 bin 750 kilometre öteden gelip sözde demokrasi, barış getireceğiz, kardeşlik getireceğiz dediler. Kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediler. ABD başkanı geçenlerde biz Irak’a Suriye’ye kimyasal silah var diye girdik. Barış ve kardeşlik getireceğiz diye girdik. Sonunda bir milyon insanın ölmesine sebep olduk itirafında bulunmuşlardır. Bunlar Kürt halkının dostu değillerdir. Ama yıllardır bunların oyunlarına kananlar var. En son seçimde gördük ki Şırnak, Hakkari halkımız bunların ikircikli, kanlı yüzünü gördü. Ve bunlara gereken dersi verdi. Bu topraklar bizim. Biz Osmanlı torunları olarak dünyanın hiçbir ülkesinin malında mülklüden gözümüz yoktur. Bugün Barış Pınarı Harekatında bizim Suriye’deki Kürt kökenli, Arap kökenli kardeşlerimize barış ve huzur iklimi götürmek için oralara gittik. Daha dün Şırnak’tan 300 güvenlik korucusu kardeşimizi sınır ötesi operasyonlara gönderdik. Eğer oradaki mesele Kürt meselesi Kürt davası olsaydı. Bu Kürt kökenli korucularımız oraya giderler miydi, hayır. Bir kez daha İdil Aksoy köyünden sesleniyorum, bölgemizde Kürt meselesi, Kürt davası diye bir sorun yoktur. Kürtlerin PKK diye bir belası, PKK diye bir davası vardır. PKK Kürtlerin en büyük düşmanıdır. Haindir. Alçaktır. Biz Kürt kökenli vatandaşlar olarak Trabzonlu, İzmirli, Edirneli vatandaşlarımız bu ülkenin ne kadar sahibiyse, burada yaşıyorsa. Biz Şırnaklılar, Hakkarililer, Bingöllüler de bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin sahibiyiz. Trabzonlusu, İzmirlisi, Ankaralısı ne kadar Türk’se bende o kadar Türküm ve Türk olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Diyarbakırlısı, Şırnaklısı, Hakkarilisi ne kadar Kürt’se ne kadar Zaza ise bende o kadar Kürt ve Zaza’yım. Soyumla, sopumla ve geçmişimle onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.



“Terör örgütü bitme noktasına gelmiştir”

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ise, terörle mücadele harekatında korucularla omuz omza savaştıklarını söyledi. Tümgeneral Hacıoğlu, “Onların sayesinde bu gün geldiğimiz noktaya geldik. Gerçekten bu gün ülke ve bölge genelinde bu kahraman korucu arkadaşlarımız bin 700’ün üzerinde şehit vermiştir. Bir desten yazmışlar. Bu gün hem silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın sayesinde hain terör örgütü Türkiye’nin başına, bölge halkının başına musallat olan bu terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Son nefeslerini almaktadırlar. İnşallah bundan sonrada beraber ve omuz omuza mücadele edeceğiz. Pençe harekatı kapsamında sınır ötesi operasyonunda dahi güvenlik korucularımız mücadelelerine devam etmektedirler. Bu bayrak, vatan ve kutsal değerlerimiz için şahadet şerbeti için bütün güvenlik görevlilerine ve korucularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Biz tük milleti olarak tarihi çabuk unutan bir milletiz. Çok çabuk unutuyoruz geçmişte yaşadıklarımızı. Dünyada en çok zulüm gören biziz. Ama hep soykırımlarla biz suçlanıyoruz, niye, çünkü tarihimizi unutuyoruz. Bu gün burada çok güzel bir örneği var, burada bir eser var. Tarihten ders almayan milletler geleceğe kör olarak bakarlar ve tarihin çöplüğünde kaybolup giderler. Onun için tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Tarihimizi de gelecek nesillere çok iyi aktarmalıyız. Bu tür eserlerle geleceğimize, bayrak için, vatan için neler yaşandı diye bir farkındalık oluşturmalıyız. Aksi takdirde önümüzdeki 20 sene sonra başka bir bela ile uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Ali Akı ise devlet yolundan şaşmayacaklarını belirterek, “Bu devlet yolu Allah’ın yoludur. Bu devletin yolu Hz. Muhammed’in (sav) yoludur. Bu devlet yolu cennetin yoludur. Yemin ediyoruz torunlarımıza anlatacağız. Bu bayrağı hiçbir bayrağa değiştirmeyeceğiz. Bu bayrak canımız, ruhumuz, çocuğumuzu feda edeceğiz. Barış Pınar’ı Harekatına selam gönderiyorum” diye konuştu.

Program Şehitler Anıtının açılışıyla son buldu.

ŞIRNAK 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:58

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