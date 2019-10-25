\u015e\u0131rnak \u0131n Silopi \u0130l\u00e7e Devlet Hastanesi nde yatan hastalar\u0131n odalar\u0131 i\u015f adamlar\u0131nca onar\u0131l\u0131yor. Silopi \u0130l\u00e7esindeki i\u015f adamlar\u0131nca hastalar\u0131n daha refah bir ortamda kalmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in odalar ba\u015ftan sona dizayn ediliyor. Son olarak i\u015f adam\u0131 Behzat Bilge\u00e7 taraf\u0131ndan yap\u0131m\u0131 tamamlanan odan\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Hastane y\u00f6netimi ve yatan hastalar \u0130\u015f adam\u0131 Behzat Bilge\u00e7 e te\u015fekk\u00fcr etti. Konu ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Silopi Devlet Hastanesi Personel \u015eefi \u015eahin Eren, \u015fu ana kadar i\u015f adamlar\u0131nca odalar\u0131n onar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, hastalara daha refah bir ortam da hizmet sunduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Eren, ge\u00e7en hafta Ba\u015fverimli Belde Belediye Ba\u015fkan\u0131 Medeni Tatar \u0131n da bir odan\u0131n onar\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131na destek oldu\u011funu belirterek destek sunan herkese te\u015fekk\u00fcrlerini iletti.