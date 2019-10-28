Şırnak’ta Siyer-i Nebi sınavında derece yapan öğrencilere ödülleri verildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak Şube Başkanlığı'nca düzenlenen Siyeri Nebi sınavında derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

AGD Şırnak Şube Başkanlığı'nca, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Ortaokul Öğrencileri Efendimizin İzinde' temalı Siyeri Nebi sınavında derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi. İl genelinde birinciliği, Silopi’ye bağlı Görümlü Beldesi Narlıdere Ortaokulu öğrencisi Bayram Özdemir, ikinciliği Silopi’ye bağlı Çalışkan Köyü Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kilüken, üçüncülüğü ise Silopi 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi Sedef Toksun elde etti.

AGD Silopi Temsilcisi Sıddık Akyasan, dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim etti. Akyasan, birinci olan Bayram Özdemir’e tam altın, ikinci olan Mehmet Kilüken’e yarım altın, üçüncü olan Sedef Toksun’a ise çeyrek altın verdi.

Dereceye girenlerin Silopi’ye bağlı köylerde olmasının anlamlı olduğunu belirten Akyasan, "AGD olarak Türkiye genelinde yaptığımız ’Ortaokul Öğrencileri Efendimizin İzinde’ temalı Siyeri Nebi sınavının Şırnak ili ve ilçelerinde gerçekleştirmiştik. Silopi ilçesinde derece yapan bu öğrencilerimiz, il genelinde de derece yaparak başarı elde etti. Şırnak bölgesinde birinci ve ikincinin köylerden çıkması da anlamlı oldu. Bizde il genelinde derece yapan öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik, aileleriyle tanıştık ve çaylarını içerek ödüllerini takdim ettik." dedi

Dernek olarak Hz. Muhammed’in (sav) izinden giden bir gençliğin yetiştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Akyasan, "AGD gerek sabah namazı programlarıyla, gerek derneğimizde verdiğimiz seminerlerle, gerekte farklı zamanlarda düzenlediğimiz İslami etkinliklerle neslin ihyasını hedefliyoruz. Düzenlediğimiz Siyeri Nebi sınavlarının amacı ise, geleceğimizin teminat olan gençlerimizin, çocuklarımızın efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) okumalarını, bilmelerini izinden gitmelerini sağlamaktır. Bu yarışmanın en güzel hediyesi gençlerimize o kutlu Nebi’nin karakterinden izler taşıyacak tutum ve davranışları kuşandırmak olacaktır. Yegane önderimiz, liderimiz. Peygamber efendimizin ahlakını yakından tanıyan bir neslin herkes elinden ve dilinden emin olabilir. Böyle bir neslin varlığı ülkemiz olmak üzere insanlığa en önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Bu yarışma vesilesi ile gençlerimizi Peygamber Efendimizin Ahlakıyla buluşturanları, bu uğurda malıyla ve canıyla Allah yolunda çalışan kardeşlerimizi takdir ediyorum" dedi.

ŞIRNAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

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