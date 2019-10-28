Şırnak’ta 29 Ekim kutlamaları

Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Şırnak Valiliği önünde düzenlenen törene, Şırnak Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından anıta çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Kutlamalar yarın saat 10.30’da Şırnak şehir stadında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.
ŞIRNAK
28 Ekim 2019 Pazartesi
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