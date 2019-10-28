Cizre'de 8 bin fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacı ile 11 Kasım'da 81 ilde aynı anda yapılacak olan fidan dikimi etkinlikleri kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 bin fidan toprakla buluşacak.

Türkiye geneli 11 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bu kapsamda, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Bayıcı, Şırnak Orman İşletme Müdür Vekili Siyamet Kaya, Cizre Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday ile Cizre Orman İşletme Şefi İbrahim Akpınar, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nu ziyaret ederek Şırnak genelinde 50 bin ve Cizre’de de yapılacak 8 bin fidan dikimi ile ilgili istişarelerde bulundu.

ŞIRNAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

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