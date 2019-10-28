Kaymakam Sinanoğlu'ndan Kur'an kurslarına ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız ve ElCezeri Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız ve ElCezeri Kur’an kurslarını ziyaret ederek hafız öğrencilerle bir araya geldi. Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz’dan Kur’an kursları hakkında bilgi alan Kaymakam Sinanoğlu, "Kur’an kurslarımızda bulunan öğrencilerimizin hepsi bizim için kıymetlidir, bizim evladımızdır. Ziyaretteki amacımız, çocuklarımızın yaşam alanlarını, ders gördükleri sınıfları, yatakhaneleri ve yemekhanelerini görmek varsa eksikliklerini gidermek, sohbet edip, isteklerini dinleyip çözüme kavuşturmaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza kurslarda milli ve dini bilgiler verilmektedir. Kurslarda fedakarca görev yapan din görevlilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

ŞIRNAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:02

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