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Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

DHA

ŞIRNAK'ta Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

ŞIRNAK'ta Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Şırnak'taki kutlamalar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda devam eden programa kutlamalara; Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti. Protokol üyeleri öğrenci ve halkın bayramını kutladıktan sonra konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehitlik ve gaziliğin millet için çok büyük makamlar olduğunu söyledi. Türk milletinin hiçbir zaman arkasından vurulmadığını çünkü düşmanın üzerine cesaret ve kararlılıkla gittiğini söyleyen Vali Pehlivan şöyle konuştu:
"İşte bugün yakın coğrafyamızda yaşanan olaylar, bu olayların ülkemize yansıması adeta Anadolu coğrafyasına girdiğimiz günden bugüne benzer şeylerle düşman unsurlar veya bizim iyiliğimizi istemeyen, gelişmemizi, güçlenmemizi istemeyen şer odakları dışardan ve bunun uzantıları ihanet ve bölücülük yapmak suretiyle içerden üzerimize gelmeye devam etmektedir. Ama çok şükür sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle Barış Pınarı Operasyonu ve öncesinde başlayan Pençe, Kıran operasyonları çok önemli mesafeler almamızı sağlamış ve ilimiz, bölgemiz, ülkemiz daha da güvenli daha da huzurlu bir noktaya gelmiştir. Bu neyi gösteriyor? Mücadele devam ediyor. Nöbet devam ediyor. Bu aziz millet devletimizi nesilden nesle omuzda taşımış, omuzlarda yükseltmiştir. Bugün sıra bizde, hepimizde ve yarın inşallah bu sorumluluğu gelecek nesillere teslim edeceğiz."
Vali Mehmet Pehlivan'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan şiirler okunarak, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

ŞIRNAK

29 Ekim 2019 Salı

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